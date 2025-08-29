ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД ПОДДЕРЖИТ ОТКРЫТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССОВ


09:47 01.09.2025

Сморгонский агрегатный завод, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», окажет содействие в открытии инженерных классов двум школам райцентра. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель директора по идеологической работе, социальному развитию ОАО «САЗ» Александр Сташкевич.

«Между предприятием и средними школами № 3 и № 7 Сморгони, где в новом учебном году откроются инженерные классы, подписаны соглашения о сотрудничестве. Специалисты САЗ будут встречаться со школьниками, рассказывать им о предприятии и востребованных профессиях. Планируем привлечь к этой работе и наших молодых специалистов, которые расскажут ребятам о том, на что будет нужно обратить внимание будущим инженерам», — подчеркнул Александр Сташкевич. По его словам, в будущем на САЗ планируют трудоустраивать учащихся инженерных классов на время летних каникул.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
валюта курс
EUR 3.4706
USD 2.9731
RUB 3.6933
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0075
USD 2.9731 -0.0038
RUB 3.6933 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.4640
USD 2.9600 2.9670
RUB 3.6850 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1700
EUR/RUB 93.5500 93.9000
USD/RUB 80.2500 80.5500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
