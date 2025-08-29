Сморгонский агрегатный завод, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», окажет содействие в открытии инженерных классов двум школам райцентра. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель директора по идеологической работе, социальному развитию ОАО «САЗ» Александр Сташкевич.

«Между предприятием и средними школами № 3 и № 7 Сморгони, где в новом учебном году откроются инженерные классы, подписаны соглашения о сотрудничестве. Специалисты САЗ будут встречаться со школьниками, рассказывать им о предприятии и востребованных профессиях. Планируем привлечь к этой работе и наших молодых специалистов, которые расскажут ребятам о том, на что будет нужно обратить внимание будущим инженерам», — подчеркнул Александр Сташкевич. По его словам, в будущем на САЗ планируют трудоустраивать учащихся инженерных классов на время летних каникул.