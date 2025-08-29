ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ ПОВЫШАЮТСЯ ВСЕ ВИДЫ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ


09:22 01.09.2025

В Беларуси с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Как сообщает Telаgram-канал Минтруда и соцзащиты, в результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5 процентов. Это второе повышение в текущем году. Первое произведено с 1 февраля на 10 процентов.

По предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2025 г. составит 980 рублей.

Годовое увеличение (сентябрь 2025 г. к сентябрю 2024 г.) составит 167 рублей или 20,5 процента.

Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости: от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, установленных доплат к основной пенсии.

В целом в сентябре расходы на выплату пенсий составят порядка 2,2 млрд. руб, из них на повышение пенсий будет направлено 107 млн. рублей.

Получатели трудовых пенсий более 2,3 млн. пенсионеров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
валюта курс
EUR 3.4706
USD 2.9731
RUB 3.6933
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0075
USD 2.9731 -0.0038
RUB 3.6933 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.4640
USD 2.9600 2.9670
RUB 3.6850 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1700
EUR/RUB 93.5500 93.9000
USD/RUB 80.2500 80.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте