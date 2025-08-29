В Беларуси с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Как сообщает Telаgram-канал Минтруда и соцзащиты, в результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5 процентов. Это второе повышение в текущем году. Первое произведено с 1 февраля на 10 процентов.

По предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2025 г. составит 980 рублей.

Годовое увеличение (сентябрь 2025 г. к сентябрю 2024 г.) составит 167 рублей или 20,5 процента.

Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости: от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, установленных доплат к основной пенсии.

В целом в сентябре расходы на выплату пенсий составят порядка 2,2 млрд. руб, из них на повышение пенсий будет направлено 107 млн. рублей.

Получатели трудовых пенсий более 2,3 млн. пенсионеров.