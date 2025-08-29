1 сентября тарифы в сервисе не меняются, однако поездка может стоить больше из-за повышенного спроса — много людей заказывают поездки в школы в одно и то же время. Водители тоже ведут детей в школу, поэтому машин на линии в этот день может быть меньше обычного. Яндекс Go рассказывает, когда выгоднее заказывать поездки в День знаний, и какими лайфхаками можно воспользоваться, чтобы сэкономить.

Когда выгоднее заказывать поездки

На основе данных по использованию сервиса в прошлом году в Яндекс Go спрогнозировали, в какое время лучше заказывать поездки 1 сентября*. В День знаний люди активно заказывают поездки с 7:00 утра, поэтому вызвать машину лучше на 10-15 минут раньше этого времени. Больше всего заказов — около 7:40 утра. Спрос на поездки в сервисе обычно снижается после 9:00 утра.

От чего зависит стоимость поездок?

Тарифы, из которых складывается цена всей поездки — стоимость 1 километра и 1 минуты пути — в сервисе 1 сентября не меняются. Но на итоговую стоимость также влияют уровень спроса и количество свободных машин на линии: если желающих уехать больше, чем свободных водителей, стоимость поездки может быть выше обычного.

В День знаний много людей одновременно заказывают поездки, чтобы отправиться в школы, и спрос повышается. Водители тоже ведут своих детей в школы, и некоторые из них могут не выйти на линию. Чтобы выровнять дисбаланс и привлечь больше водителей в зоны с повышенным спросом, в сервисе автоматически включается повышающий цену коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать тем, кому это нужно срочно. Коэффициент привлекает больше водителей на линию, и как только их становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, цены нормализуются.

Лайфхаки: как еще сэкономить на поездке

1. Ориентируйтесь на индекс спроса

В приложении Яндекс Go есть индекс спроса — специальный индикатор, который в реальном времени показывает уровень спроса, его можно найти в верхнем левом углу на главном экране приложения. Если свободных машин на линии хватает, индикатор будет зеленым, а цена поездки — обычной. Если спрос повышен, индекс будет оранжевым или красным, а стоимость поездки — выше обычного.

2. Пользуйтесь подсказками “Пройтись” и “Подождать” в приложении

В Яндекс Go есть подсказки, которые позволяют сэкономить на поездках даже в период повышенного спроса. Например, приложение может предложить чуть дольше подождать автомобиль или пройтись несколько минут до места посадки, если вдруг на дороге пробка или сложный заезд во двор. Для пассажира такая поездка будет стоить дешевле, а водитель не будет тратить лишнее время и сможет отправиться на новый заказ быстрее.

3. Заказывайте машину не в ровные часы

Спрос может быть чуть ниже, если заказывать машину не в ровные часы, а за 5-20 минут до наступления целого часа. Например, если вы планируете выехать из дома около 15:00, лучше сделать это в 14:40.

Во время повышенного спроса также можно воспользоваться общественным транспортом. В сервисе “Транспорт” в приложении Яндекс Go можно посмотреть, где прямо сейчас находится ваш автобус или троллейбус и узнать время его прибытия на нужную остановку.