В 70-й юбилейный сезон летних перевозок с 1 мая 2025 года Детской железной дорогой имени К.С. Заслонова было выполнено 660 рейсов по маршруту Заслоново – Сосновый Бор и перевезено более 40 тысяч пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, за этот период реализовано свыше 2,6 тысяч электронных проездных документов.

В зале ожидания на станции Заслоново особой популярностью пользовался игровой модуль с возможностью имитации управления поездом. В роли машиниста себя смогли представить порядка 2 тысяч посетителей малой Белорусской.

Высокий спрос на перевозки был отмечен не только у жителей нашей страны, но и гостей из России, Казахстана и Китая.

Напоминаем, что в сентябре 2025 года совершить путешествие на «Столичном экспрессе» Детской железной дороги имени К.С. Заслонова можно будет в выходные дни: 6, 7, 13 и 14 сентября.

70-й юбилейный сезон летних пассажирских перевозок завершится 14 сентября 2025 года.

Билеты на малую Белорусскую можно приобрести в кассе на станции Заслоново, а также через интернет-сервисы bycard.by и 24afisha.by. Более подробную информацию о работе Детской железной дороги можно получить по телефону +375 17 267 25 22 или на официальной странице Детской железной дороги на сайте БЖД www.rw.by.