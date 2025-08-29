ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БОЛЕЕ 40 ТЫС. ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛА ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА С НАЧАЛА ЛЕТНЕГО СЕЗОНА


14:16 29.08.2025

В 70-й юбилейный сезон летних перевозок с 1 мая 2025 года Детской железной дорогой имени К.С. Заслонова было выполнено 660 рейсов по маршруту Заслоново – Сосновый Бор и перевезено более 40 тысяч пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, за этот период реализовано свыше 2,6 тысяч электронных проездных документов.

В зале ожидания на станции Заслоново особой популярностью пользовался игровой модуль с возможностью имитации управления поездом. В роли машиниста себя смогли представить порядка 2 тысяч посетителей малой Белорусской.

Высокий спрос на перевозки был отмечен не только у жителей нашей страны, но и гостей из России, Казахстана и Китая.

Напоминаем, что в сентябре 2025 года совершить путешествие на «Столичном экспрессе» Детской железной дороги имени К.С. Заслонова можно будет в выходные дни: 6, 7, 13 и 14 сентября.

70-й юбилейный сезон летних пассажирских перевозок завершится 14 сентября 2025 года.

Билеты на малую Белорусскую можно приобрести в кассе на станции Заслоново, а также через интернет-сервисы bycard.by и 24afisha.by. Более подробную информацию о работе Детской железной дороги можно получить по телефону +375 17 267 25 22 или на официальной странице Детской железной дороги на сайте БЖД www.rw.by.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
валюта курс
EUR 3.4706
USD 2.9731
RUB 3.6933
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0075
USD 2.9731 -0.0038
RUB 3.6933 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4480 3.4530
RUB 2.9620 2.9670
подробнее

Конвертация в банках
на 29.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1660
EUR/RUB 93.4500 93.6000
USD/RUB 80.2700 80.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте