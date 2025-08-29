|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,2%
14:04 29.08.2025
Розничный товарооборот в Гомельской области в январе – июле 2025 г. составил 6 502 млн. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота области, в январе – июле 2025 г. составил 6 137,7 млн. рублей, или 108% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – июле 2025 г. составил 6 583,9 млн. рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе – июле 2025 г. составил 354,5 млн. рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
Курсы в банках
на 29.08.2025
Конвертация в банках
на 29.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте