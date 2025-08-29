Розничный товарооборот в Гомельской области в январе – июле 2025 г. составил 6 502 млн. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота области, в январе – июле 2025 г. составил 6 137,7 млн. рублей, или 108% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – июле 2025 г. составил 6 583,9 млн. рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – июле 2025 г. составил 354,5 млн. рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к уровню января – июля 2024 г.