IV Выставка китайских товаров и услуг в Беларуси состится 3–5 сентября в выставочном центре China Merchants на территории индустриального парка «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, это уникальная возможность для белорусских и международных компаний «в одном месте» ознакомиться с инновационной продукцией из Китая, наладить прямые контакты с производителями и укрепить цепочки кооперации.

Ожидается, что в ней примут участие более 110 китайских компаний, представляющих различные направления деятельности: автомобили и автозапчасти, бытовая техника и электроника, высокотехнологичные станки, медицинское оборудование и аппаратура, интеллектуальное сельское хозяйство и сельхозтехника, логистика, финансовые услуги.

В рамках выставки планируется проведение ряда деловых мероприятий: «#GreatBusinessDay: Финансовый диалог и сотрудничество. Все серьезно»; Форум, посвященный сотрудничеству в области медицины и технологий; Мероприятие по сопряжению спроса и предложения «Освещая Шелковый путь, соединяя Европу и Азию»; «День открытых дверей» в Беларуси и иные.

План проведения выставки, перечень компаний-экспонентов и иная актуальная информация о мероприятии представлены на сайте http://expo.industrialpark.by/.

Вход на выставку свободный для всех желающих.