Экономика РБ


IV ВЫСТАВКА КИТАЙСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПРОЙДЕТ 3-5 СЕНТЯБРЯ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»


13:44 29.08.2025

IV Выставка китайских товаров и услуг в Беларуси состится 3–5 сентября в выставочном центре China Merchants на территории индустриального парка «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, это уникальная возможность для белорусских и международных компаний «в одном месте» ознакомиться с инновационной продукцией из Китая, наладить прямые контакты с производителями и укрепить цепочки кооперации.

Ожидается, что в ней примут участие более 110 китайских компаний, представляющих различные направления деятельности: автомобили и автозапчасти, бытовая техника и электроника, высокотехнологичные станки, медицинское оборудование и аппаратура, интеллектуальное сельское хозяйство и сельхозтехника, логистика, финансовые услуги.

В рамках выставки планируется проведение ряда деловых мероприятий: «#GreatBusinessDay: Финансовый диалог и сотрудничество. Все серьезно»; Форум, посвященный сотрудничеству в области медицины и технологий; Мероприятие по сопряжению спроса и предложения «Освещая Шелковый путь, соединяя Европу и Азию»; «День открытых дверей» в Беларуси и иные.

План проведения выставки, перечень компаний-экспонентов и иная актуальная информация о мероприятии представлены на сайте http://expo.industrialpark.by/.

Вход на выставку свободный для всех желающих.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
валюта курс
EUR 3.4706
USD 2.9731
RUB 3.6933
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0075
USD 2.9731 -0.0038
RUB 3.6933 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4480 3.4530
RUB 2.9620 2.9670
подробнее

Конвертация в банках
на 29.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1660
EUR/RUB 93.4500 93.6000
USD/RUB 80.2700 80.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
