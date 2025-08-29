|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
IV ВЫСТАВКА КИТАЙСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПРОЙДЕТ 3-5 СЕНТЯБРЯ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
13:44 29.08.2025
IV Выставка китайских товаров и услуг в Беларуси состится 3–5 сентября в выставочном центре China Merchants на территории индустриального парка «Великий камень».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, это уникальная возможность для белорусских и международных компаний «в одном месте» ознакомиться с инновационной продукцией из Китая, наладить прямые контакты с производителями и укрепить цепочки кооперации.
Ожидается, что в ней примут участие более 110 китайских компаний, представляющих различные направления деятельности: автомобили и автозапчасти, бытовая техника и электроника, высокотехнологичные станки, медицинское оборудование и аппаратура, интеллектуальное сельское хозяйство и сельхозтехника, логистика, финансовые услуги.
В рамках выставки планируется проведение ряда деловых мероприятий: «#GreatBusinessDay: Финансовый диалог и сотрудничество. Все серьезно»; Форум, посвященный сотрудничеству в области медицины и технологий; Мероприятие по сопряжению спроса и предложения «Освещая Шелковый путь, соединяя Европу и Азию»; «День открытых дверей» в Беларуси и иные.
План проведения выставки, перечень компаний-экспонентов и иная актуальная информация о мероприятии представлены на сайте http://expo.industrialpark.by/.
Вход на выставку свободный для всех желающих.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
Курсы в банках
на 29.08.2025
Конвертация в банках
на 29.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте