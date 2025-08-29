|О компании
|30.08.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ПРОДАЖИ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА
13:11 29.08.2025
Министерством здравоохранения Беларуси принято постановление от 18 августа 2025 г. №82 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 10 апреля 2019 г. № 27».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, внесены изменения в Перечень лекарственных препаратов, которые реализуются в аптечных сетях без рецепта врача.
В данный реестр включены лекарственные препараты, которые зарегистрированы с начала 2023 г. с порядком реализации «без рецепта» и исключены лекарственные препараты, регистрация которых в Республике Беларусь истекла.
ВАЖНО: перечень дополнен рядом лекарственных препаратов, ранее имевших порядок отпуска «по рецепту». Эти препараты наиболее часто применяются пожилыми людьми с диагностированными хроническими заболеваниями. Для исключения необходимости посещения врача только из-за необходимости получения рецепта на указанные лекарственные препараты, (которые приобретаются за полную стоимость)
Перечень дополнен следующими наименованиями лекарственных препаратов:
комбинация «Розувастатин/лизиноприл/амлодипин» в капсулах;
комбинация «Дексаметазон/неомицин/ полимиксина В сульфат» в лекарственной форме «глазные/ушные капли»;
«Питавастатин» в таблетках;
«Холина альфосцерат» в виде раствора для приема внутрь;
«Бримонидин» в лекарственной форме «глазные капли»;
«Осельтамивир» в лекарственной форме «порошок для приготовления суспензии для приема внутрь».
Одновременно, в целях постепенного сокращения безрецептурного отпуска антибиотиков, из Перечня исключен лекарственный препарат «Ампициллин» в таблетках.
