Министерством здравоохранения Беларуси принято постановление от 18 августа 2025 г. №82 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь

от 10 апреля 2019 г. № 27».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, внесены изменения в Перечень лекарственных препаратов, которые реализуются в аптечных сетях без рецепта врача.

В данный реестр включены лекарственные препараты, которые зарегистрированы с начала 2023 г. с порядком реализации «без рецепта» и исключены лекарственные препараты, регистрация которых в Республике Беларусь истекла.

ВАЖНО: перечень дополнен рядом лекарственных препаратов, ранее имевших порядок отпуска «по рецепту». Эти препараты наиболее часто применяются пожилыми людьми с диагностированными хроническими заболеваниями. Для исключения необходимости посещения врача только из-за необходимости получения рецепта на указанные лекарственные препараты, (которые приобретаются за полную стоимость)

Перечень дополнен следующими наименованиями лекарственных препаратов:

комбинация «Розувастатин/лизиноприл/амлодипин» в капсулах;

комбинация «Дексаметазон/неомицин/ полимиксина В сульфат» в лекарственной форме «глазные/ушные капли»;

«Питавастатин» в таблетках;

«Холина альфосцерат» в виде раствора для приема внутрь;

«Бримонидин» в лекарственной форме «глазные капли»;

«Осельтамивир» в лекарственной форме «порошок для приготовления суспензии для приема внутрь».

Одновременно, в целях постепенного сокращения безрецептурного отпуска антибиотиков, из Перечня исключен лекарственный препарат «Ампициллин» в таблетках.