В январе-июле 2025 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 20,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню января – июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,2%, в обрабатывающей промышленности сократился на 5,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 12,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизился на 3,9%.