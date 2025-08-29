|О компании
|30.08.2025
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 2,6%
12:24 29.08.2025
В январе-июле 2025 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 20,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню января – июля 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,2%, в обрабатывающей промышленности сократился на 5,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 12,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизился на 3,9%.
