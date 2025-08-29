ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ ПОЧТИ 8,5 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


11:47 29.08.2025

В Беларуси на 29 августа намолочено 8,499 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 150 млн.тонн, Гродненская – 1 695 млн.тонн, Брестская – 1 667 млн.тонн, Могилевская – 1 153 млн.тонн, Гомельская – 1,153 млн.тонн, Витебская - 822 тыс.тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 92 % площадей, что составляет 2 231 тысяча гектаров

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,5 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 606 тысяч тонн – 87 % от плана.

Посеяно озимого рапса на зерно на площади 445 тыс.га или 103 % запланированного

Вытереблено льна на 44 тыс.га, что составляет 93 % запланированных площадей

Заготовлено сена 398 тыс.т. – 55% плана. Сенажа – 12 млн. 530 тыс. тонн – 90% плана. В том числе в полимерной упаковке 410 тыс.т.

Травяных кормов заготовлено 3 млн. 898 тыс.т. – 39% плана

Картошки на самые вкусные драники накопано уже более 42 тысячи тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 77,1 ц/га
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
валюта курс
EUR 3.4706
USD 2.9731
RUB 3.6933
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0075
USD 2.9731 -0.0038
RUB 3.6933 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4480 3.4530
RUB 2.9620 2.9670
подробнее

Конвертация в банках
на 29.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1660
EUR/RUB 93.4500 93.6000
USD/RUB 80.2700 80.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте