|30.08.2025
|
|
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ ПОЧТИ 8,5 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
11:47 29.08.2025
В Беларуси на 29 августа намолочено 8,499 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 150 млн.тонн, Гродненская – 1 695 млн.тонн, Брестская – 1 667 млн.тонн, Могилевская – 1 153 млн.тонн, Гомельская – 1,153 млн.тонн, Витебская - 822 тыс.тонн.
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 92 % площадей, что составляет 2 231 тысяча гектаров
Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,5 ц/га
Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 606 тысяч тонн – 87 % от плана.
Посеяно озимого рапса на зерно на площади 445 тыс.га или 103 % запланированного
Вытереблено льна на 44 тыс.га, что составляет 93 % запланированных площадей
Заготовлено сена 398 тыс.т. – 55% плана. Сенажа – 12 млн. 530 тыс. тонн – 90% плана. В том числе в полимерной упаковке 410 тыс.т.
Травяных кормов заготовлено 3 млн. 898 тыс.т. – 39% плана
Картошки на самые вкусные драники накопано уже более 42 тысячи тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 77,1 ц/га
|
|
