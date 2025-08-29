ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ-2030 ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДОСТИЖЕНИЮ НАЦПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ


11:34 29.08.2025

Проект Программы-2030 предлагает комплексный подход к достижению национальных приоритетов развития. Об этом заявила 28 августа 2025г. заместитель министра экономики Мария Мажинская, выступая с докладом о ходе разработки Программы социально-экономического развития на 2026 – 2030 годы и госпрограмм на заседании межсекторальной группы по экономическим вопросам Совета по устойчивому развитию, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

По словам заместителя руководителя Министерства, документ включает оцифрованные показатели и конкретные задачи, направленные на достижение стратегических приоритетов страны.

Замминистра кратко охарактеризовала каждое приоритетное направление проекта Программы-2030.

«Под «Сильными регионами» подразумеваем создание привлекательных и комфортных условий жизни в любой точке страны.

Достижение приоритета «Арендное жилье» видим через активизацию жилищного строительства: арендного, индивидуального, реновации и др. И все это, в первую очередь, для поддержки молодежи, стимулирования рождаемости и привлечения рабочей силы в регионы.

«Качественные дороги» – это прежде всего доступная и развитая инфраструктура, удовлетворяющая запросам общества на высокую мобильность. Поэтому за пятилетие планируется отремонтировать порядка 25 тысяч километров дорог.

Приоритет «Туризм» позволит предложить новое качество и высокую доступность туристических услуг, создавая тем самым привлекательный туристический бренд Беларуси. Ставим задачу увеличить вклад отрасли в ВВП более чем в 1,6 раза.

Приоритет «Цифровизация и технологии» решает задачи обеспечения технологической самодостаточности, создания новых отечественных технологий в приоритетных сферах. Продолжится цифровизация управленческих процессов, перевод админпроцедур в электронный формат», – пояснила замминистра экономики.

Резюмируя, Мария Мажинская подчеркнула, что реализация данной программы обеспечит устойчивое развитие страны и создаст более благоприятные условия для жизни и работы каждого гражданина.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
валюта курс
EUR 3.4706
USD 2.9731
RUB 3.6933
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0075
USD 2.9731 -0.0038
RUB 3.6933 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4480 3.4530
RUB 2.9620 2.9670
подробнее

Конвертация в банках
на 29.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1660
EUR/RUB 93.4500 93.6000
USD/RUB 80.2700 80.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте