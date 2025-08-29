Проект Программы-2030 предлагает комплексный подход к достижению национальных приоритетов развития. Об этом заявила 28 августа 2025г. заместитель министра экономики Мария Мажинская, выступая с докладом о ходе разработки Программы социально-экономического развития на 2026 – 2030 годы и госпрограмм на заседании межсекторальной группы по экономическим вопросам Совета по устойчивому развитию, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

По словам заместителя руководителя Министерства, документ включает оцифрованные показатели и конкретные задачи, направленные на достижение стратегических приоритетов страны.

Замминистра кратко охарактеризовала каждое приоритетное направление проекта Программы-2030.

«Под «Сильными регионами» подразумеваем создание привлекательных и комфортных условий жизни в любой точке страны.

Достижение приоритета «Арендное жилье» видим через активизацию жилищного строительства: арендного, индивидуального, реновации и др. И все это, в первую очередь, для поддержки молодежи, стимулирования рождаемости и привлечения рабочей силы в регионы.

«Качественные дороги» – это прежде всего доступная и развитая инфраструктура, удовлетворяющая запросам общества на высокую мобильность. Поэтому за пятилетие планируется отремонтировать порядка 25 тысяч километров дорог.

Приоритет «Туризм» позволит предложить новое качество и высокую доступность туристических услуг, создавая тем самым привлекательный туристический бренд Беларуси. Ставим задачу увеличить вклад отрасли в ВВП более чем в 1,6 раза.

Приоритет «Цифровизация и технологии» решает задачи обеспечения технологической самодостаточности, создания новых отечественных технологий в приоритетных сферах. Продолжится цифровизация управленческих процессов, перевод админпроцедур в электронный формат», – пояснила замминистра экономики.

Резюмируя, Мария Мажинская подчеркнула, что реализация данной программы обеспечит устойчивое развитие страны и создаст более благоприятные условия для жизни и работы каждого гражданина.