Экономика РБ


МТС ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИТИЕ СЕТИ 4G ПО ВСЕЙ СТРАНЕ


10:42 29.08.2025

Компания МТС завершила очередной этап расширения сети четвертого поколения и дополнительно включила 188 секторов базовых станций 4G. Улучшение качества связи получили абоненты в 26 населенных пунктах в 17 районах страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, это уже четырнадцатое массовое включение секторов базовых станций четвертого поколения (LTE) с начала 2025 года. Работы по развитию сети ведутся в сотрудничестве с единым инфраструктурным оператором 4G в Беларуси — компанией beCloud.

В этот раз модернизация сети 4G охватила Минск, Гродно, Могилев и другие населенные пункты. В числе городов районного значения, жители которых почувствуют улучшение качества связи, — Бобруйск, Борисов, Добруш, Кобрин, Молодечно, Речица и Шклов.

Новые сектора обеспечивают устойчивое соединение, быстрый мобильный интернет и качественные голосовые вызовы VoLTE. Более 70% из них работают в диапазоне 1800 МГц, который отличается широким географическим проникновением и стабильной связью даже при высокой нагрузке на сеть.

С начала года сеть мобильного оператора уже усилена более чем на 650 базовых станций LTE. Услуги МТС четвертого поколения охватывают территорию, на которой проживает 99,37% населения Беларуси.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 29 августа
