Экономика РБ

БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОБСУДИЛИ ВЕСЬ СПЕКТР ВОПРОСОВ ДВУСТОРОННЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ

10:10 29.08.2025 Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Дмитрий Деревинский 28 августа 2025 г. встретился с вице-президентом по вопросам планирования, министром планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендесом Прието. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили весь спектр вопросов двусторонней экономической повестки. Наметили первоочередные шаги по активизации белорусско-венесуэльского взаимодействия и реализации совместных проектов, в том числе в сфере промышленной кооперации. Согласовали график приоритетных мероприятий на ближайшую перспективу.