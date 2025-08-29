|О компании
|30.08.2025
|
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОБСУДИЛИ ВЕСЬ СПЕКТР ВОПРОСОВ ДВУСТОРОННЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ
10:10 29.08.2025
Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Дмитрий Деревинский 28 августа 2025 г. встретился с вице-президентом по вопросам планирования, министром планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендесом Прието.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили весь спектр вопросов двусторонней экономической повестки. Наметили первоочередные шаги по активизации белорусско-венесуэльского взаимодействия и реализации совместных проектов, в том числе в сфере промышленной кооперации. Согласовали график приоритетных мероприятий на ближайшую перспективу.
