В январе-июле 2025 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 2437 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 231,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 91,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 45,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 63,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,3% от общего ввода по области.