|30.08.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2025 ГОДА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 2,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:45 29.08.2025
В январе-июле 2025 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 2437 новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 231,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 91,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 45,9 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 63,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,3% от общего ввода по области.
|
|
