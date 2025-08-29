|О компании
|30.08.2025
Экономика РБ
СУММА СДЕЛОК ПРЕДПРИЯТИЙ ЮФО РОССИИ НА БУТБ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОСЛА ДО $13,6 МЛН
09:09 29.08.2025
За январь-июль 2025 г. сумма сделок предприятий Южного федерального округа России на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) выросла в 1,8 раза год к году, до $13,6 млн. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
Объемы биржевой торговли с ЮФО демонстрируют положительную динамику как по импорту, так и экспорту.
Из Беларуси регулярно поставляются сухое молоко и сыворотка, сливочное масло, мясо, аминокислоты и пиломатериалы, а в ЮФО закупаются цветные металлы, уголь-антрацит, полимерная пленка и упаковка, электротехническая продукция.
