За январь-июль 2025 г. сумма сделок предприятий Южного федерального округа России на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) выросла в 1,8 раза год к году, до $13,6 млн. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

Объемы биржевой торговли с ЮФО демонстрируют положительную динамику как по импорту, так и экспорту.

Из Беларуси регулярно поставляются сухое молоко и сыворотка, сливочное масло, мясо, аминокислоты и пиломатериалы, а в ЮФО закупаются цветные металлы, уголь-антрацит, полимерная пленка и упаковка, электротехническая продукция.