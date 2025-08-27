ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРОБЛЕМЫ С МЕСТАМИ И ПАРКИНГИ-ДОЛГОСТРОИ. КГК ПОДВЕЛ ИТОГИ «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ ПО ПАРКОВКАМ


17:26 27.08.2025

В конце прошлой недели Комитет государственного контроля провел «горячую» линию по проблемным вопросам использования автомобильных парковок и стоянок Минска. На короткий номер 191 было принято более 50 сообщений.

Как сообщает Telegram-канал КГК, основная часть обращений касалась проблемы с наличием парковочных мест. Большинство нареканий поступило на недостаточность мест для стоянки автомобилей в жилых комплексах «Минск-Мир» и «Маяк Минска».

Также были жалобы на отсутствие разметки на придомовых стоянках и парковках, что не позволяет рационально использовать парковочное пространство во дворах, а также на установку на парковках контейнеров для сбора отходов и мусора. К примеру, несмотря на неоднократные обращения граждан, такими контейнерами заняты парковочные места возле домов №№ 60 и 62 по ул.Прушинкских.

Еще одна значимая проблема – паркинги-долгострои в спальных районах столицы. При наличии спроса на парковочные места отдельные паркинги строятся годами, а некоторые недострои уже сносятся. Так, долгое время ведется строительство паркингов возле жилых домов № 64 по ул.Скрипникова, №№ 20 и 22 по ул.Корзюки, № 10 по ул.Связистов.

Также обоснованные претензии вызывает ситуация с недостроенными «паркингами-близнецами» возле жилых домов № 91 по ул.Лобанка и № 5 по ул.Сухаревской, которые уже подлежат сносу.

Комитетом госконтроля все поступившие вопросы взяты на контроль. Информация по ним направлена для принятия мер в Минский горисполком. Городским властям предложено оперативно проработать обозначенные проблемы и принять меры реагирования в соответствии с законодательством.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2025
валюта курс
EUR 3.4515
USD 2.9778
RUB 3.6925
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4750 +0.0175
USD 2.9778 +0.0004
RUB 3.6925 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4530 3.4650
USD 2.9620 2.9720
RUB 3.6750 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 93.4000 94.0000
USD/RUB 80.2000 80.8996
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте