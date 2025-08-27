В конце прошлой недели Комитет государственного контроля провел «горячую» линию по проблемным вопросам использования автомобильных парковок и стоянок Минска. На короткий номер 191 было принято более 50 сообщений.

Как сообщает Telegram-канал КГК, основная часть обращений касалась проблемы с наличием парковочных мест. Большинство нареканий поступило на недостаточность мест для стоянки автомобилей в жилых комплексах «Минск-Мир» и «Маяк Минска».

Также были жалобы на отсутствие разметки на придомовых стоянках и парковках, что не позволяет рационально использовать парковочное пространство во дворах, а также на установку на парковках контейнеров для сбора отходов и мусора. К примеру, несмотря на неоднократные обращения граждан, такими контейнерами заняты парковочные места возле домов №№ 60 и 62 по ул.Прушинкских.

Еще одна значимая проблема – паркинги-долгострои в спальных районах столицы. При наличии спроса на парковочные места отдельные паркинги строятся годами, а некоторые недострои уже сносятся. Так, долгое время ведется строительство паркингов возле жилых домов № 64 по ул.Скрипникова, №№ 20 и 22 по ул.Корзюки, № 10 по ул.Связистов.

Также обоснованные претензии вызывает ситуация с недостроенными «паркингами-близнецами» возле жилых домов № 91 по ул.Лобанка и № 5 по ул.Сухаревской, которые уже подлежат сносу.

Комитетом госконтроля все поступившие вопросы взяты на контроль. Информация по ним направлена для принятия мер в Минский горисполком. Городским властям предложено оперативно проработать обозначенные проблемы и принять меры реагирования в соответствии с законодательством.