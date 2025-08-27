Продолжим поддерживать проекты, делающие регионы Беларуси сильнее. Об этом заявил сегодня, 27 августа 2025 г. министр экономики Юрий Чеботарь, посещая с рабочей поездкой Мядельский и Вилейский районы Минской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В Мядельском районе глава экономического ведомства встретился с сотрудниками УП «Наносы отдых». В ходе общения с коллективом предприятия Юрий Чеботарь рассказал о текущем состоянии экономики и ответил на интересующие вопросы. Большое внимание было уделено перспективам развития региона.

Как отметил глава экономического ведомства, у каждого района есть уникальные черты и возможности, на основе которых в новой пятилетке им будет задан свой масштабный вектор развития.

«Одним из приоритетных направлений развития экономики станет туризм. А Мядельщина – район, где уже исторически сложилась инфраструктура для отдыха и оздоровления. Этот потенциал нужно развивать и дальше.

Новые механизмы инвестиционного законодательства, комфортные кредитные продукты уже сегодня позволяют оказать поддержку инициативам, важным для экономики регионов вне зависимости от их специализации. Следует оперативно использовать эти возможности для формирования пула бизнес-идей новой пятилетки», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

В продолжение рабочей поездки министр экономики посетил ряд предприятий. На Нарочанском производственном участке Минского молочного завода №1 Юрий Чеботарь ознакомился с ходом работ по технологическому обновлению предприятия. В прошлом году здесь завершена модернизация линии по производству элитных сыров, что позволило существенно нарастить производственные мощности.

В Вилейском районе руководитель Министерства посетил Вилейскую мебельную фабрику и ОАО «Зенит-БелОМО». Министр обсудил с руководителями актуальные вопросы деятельности компаний, планы дальнейшего развития. На «Зенит-БелОМО» реализован инвестпроект по выпуску оптического оборудования и автокомпонентов. Выход на проектную мощность даст возможность увеличить выручку предприятия в 2 раза, экспорт в 3 раза.

«Государство продолжит поддерживать проекты, которые позволяют не только обеспечивать потребности внутреннего рынка, но и наращивать экспорт», – акцентировал Юрий Чеботарь.