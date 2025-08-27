|О компании
|27.08.2025
Экономика РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 10,2%
16:21 27.08.2025
В январе-июле 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Витебской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1 733,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 89,8% к уровню января-июля 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 671,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 90,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Снижение темпа производства обусловлено более поздними сроками начала уборки и заготовки кормов в текущем году.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 141,9 тыс. тонн, молока – 475,3 тыс. тонн, яиц получено 317,1 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 95,3%, яиц – 87,6%.
На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 474,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 165,8 тыс. голов. Численность свиней составила 341,6 тыс. голов.
На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 10,5% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2024 г. – 45,1%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 104,9 тыс. тонн при средней урожайности 33,8 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 августа 2024 г. – 24,8 центнера).
В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 470,6 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 436 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 8,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 12,2 центнера.
