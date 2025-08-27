ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НЕЗАКОННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ ВЫЯВЛЕНО В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ


16:12 27.08.2025

Незаконное захоронение отходов выявлено в Пуховичском районе. Местное предприятие жилищно-коммунального хозяйства вывозило их и захоранивало на закрытом (неиспользуемом) полигоне твердых бытовых отходов. Эти факты были вскрыты Комитетом госконтроля Минской области.

Как сообщает Telegram-канал КГК, за данные нарушения предприятие ЖКХ привлечено к административной ответственности. Размер штрафа составил 8 400 рублей (200 базовых величин).

Помимо этого, нарушитель обязан привести территорию свалки в надлежащее состояние, убрав незаконно завезенные отходы.
