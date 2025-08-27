|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НЕЗАКОННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ ВЫЯВЛЕНО В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ
16:12 27.08.2025
Незаконное захоронение отходов выявлено в Пуховичском районе. Местное предприятие жилищно-коммунального хозяйства вывозило их и захоранивало на закрытом (неиспользуемом) полигоне твердых бытовых отходов. Эти факты были вскрыты Комитетом госконтроля Минской области.
Как сообщает Telegram-канал КГК, за данные нарушения предприятие ЖКХ привлечено к административной ответственности. Размер штрафа составил 8 400 рублей (200 базовых величин).
Помимо этого, нарушитель обязан привести территорию свалки в надлежащее состояние, убрав незаконно завезенные отходы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2025
Курсы в банках
на 27.08.2025
Конвертация в банках
на 27.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте