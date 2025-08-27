Еще один инженерный класс под эгидой «Белоруснефти» торжественно открылся в гомельской гимназии № 51 , сообщает портал neft.by

Напомним, аналогичный класс на прошлой неделе открылся в Речицком районном лицее. Его учащимся вручили специальные значки – гомельские гимназисты тоже не остались без отличительных знаков.

«Этот проект очень важен для всего производственного объединения. Он накладывает на нас определенный уровень ответственности. Начиная с наступающего учебного года, у ребят есть реальный шанс стать ближе к «Белоруснефти», - отметил генеральный директор «Белоруснефти» Александр Ляхов.

«В распоряжении детей – современный и технически оснащенный кабинет. В профильном классе будут углубленно изучать физику, математику и английский язык. К его открытию мы шли маленькими шагами – 11 февраля был подписан договор о сотрудничестве с компанией «Белоруснефть». И сегодня нефтяники – наши верные и надежные партнеры», - сказал директор гимназии № 51 Александр Пахучий.