|27.08.2025
Экономика РБ
ЕЩЕ ОДИН ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС ПОД ЭГИДОЙ «БЕЛОРУСНЕФТИ» ОТКРЫЛСЯ В ГОМЕЛЕ
15:40 27.08.2025
Еще один инженерный класс под эгидой «Белоруснефти» торжественно открылся в гомельской гимназии № 51 , сообщает портал neft.by
Напомним, аналогичный класс на прошлой неделе открылся в Речицком районном лицее. Его учащимся вручили специальные значки – гомельские гимназисты тоже не остались без отличительных знаков.
«Этот проект очень важен для всего производственного объединения. Он накладывает на нас определенный уровень ответственности. Начиная с наступающего учебного года, у ребят есть реальный шанс стать ближе к «Белоруснефти», - отметил генеральный директор «Белоруснефти» Александр Ляхов.
«В распоряжении детей – современный и технически оснащенный кабинет. В профильном классе будут углубленно изучать физику, математику и английский язык. К его открытию мы шли маленькими шагами – 11 февраля был подписан договор о сотрудничестве с компанией «Белоруснефть». И сегодня нефтяники – наши верные и надежные партнеры», - сказал директор гимназии № 51 Александр Пахучий.
