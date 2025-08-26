|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МОГИЛЕВСКОМ РЕГИОНЕ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»
12:45 27.08.2025
Сегодня, 27 августа, вступило в силу решение Могилевского областного исполнительного комитета от 18 августа 2025 г. № 34-4, в соответствии с которым в регионе проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом устанавливается индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 38,888 (ранее – 36,248).
Данный индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.
Справка Pravo.by
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:
уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;
реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;
долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.
Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности
Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 19 мая 2025 г. № 21-15 «Об индексе роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» утрачивает силу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2025
Курсы в банках
на 27.08.2025
Конвертация в банках
на 27.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте