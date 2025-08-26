В январе-июле 2025 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 1,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено эксплуатацию 166,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 29,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 17,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 23,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 59 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,4% от общего ввода по области.