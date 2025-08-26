В условиях дефицита кадров, роста цен на содержание автопарков и увеличения расходов на доставку персонала, всё больше белорусских компаний пересматривают подход к корпоративной логистике. Один из решений — сервис «Яндекс Go для бизнеса», который уже используют в 38 городах Беларуси, от Минска и Гродно до Бобруйска и Пинска.

Время — деньги. Особенно если это время после смены

Отправить сотрудников домой после вечерней смены, быстро встретить делегацию в аэропорту, доставить важные документы или оргтехнику на конференцию — всё это можно сделать через один личный кабинет.

Компании подключают сервис, получают единый счёт в конце месяца, устанавливают лимиты на поездки и спокойно отдают часть рутины на аутсорс. Вместо сложной логистики — понятные маршруты, вместо сто чеков — один электронный акт.

«Мы раньше полагались на курьеров и водителей, но регулярно сталкивались с проблемами: кто-то забыл, кто-то проспал, кто-то не вышел. Сейчас поездки оформляются автоматически, маршрут строит система, отчёты приходят в личный кабинет. Удобно и для нас, и для людей», — рассказали в крупной белорусской компании, работающей в сфере общественного питания.

Как это работает

Сотрудники используют стандартное приложение «Яндекс Go». При заказе у них появляется опция — оплатить поездку за счёт работодателя. Администратор со стороны компании управляет подключением пользователей, устанавливает лимиты (по времени, маршрутам, суммам) и отслеживает активность. Всё это — в едином интерфейсе без необходимости собирать десятки чеков.

Сервис особенно популярен у компаний, где сотрудники заканчивают смену поздно вечером или работают в разных районах города. Чтобы упростить логистику и сократить расходы на содержание собственного транспорта, всё больше работодателей переходят к внешним решениям.

По данным сервиса:

● средняя оценка поездок — 4,93 из 5,

● среднее время подачи машины — 5–7 минут,

● география охвата — 38 городов Беларуси, включая Минск, Гомель, Брест, Могилёв, Витебск, Солигорск и др.

Лимиты, отчётность, контроль

В отличие от классического такси или собственного автопарка, в системе можно задать жесткие параметры использования: поездки только ночью, только от офиса, с ограничением по сумме. Благодаря этим настройкам компании не только защищают себя от злоупотреблений, но и упрощают финансовый контроль.

Например, в одной из минских компаний ночные поездки доступны с 23:00 до 06:00, и только в пределах заданных геозон. А ежемесячный лимит на одного сотрудника рассчитывается индивидуально — от 300 до 600 рублей в зависимости от района проживания.

«У нас отчёт приходит один — на всю компанию. Мы видим, кто, когда и куда ехал, сколько это стоило. При необходимости можно выгрузить полный архив по месяцам», — добавляют в компании.

Не только такси: доставка и логистика

Помимо перевозки людей, «Яндекс Go для бизнеса» предлагает решения для доставки — от курьерских услуг и экспресс-доставки до грузовых перевозок. Это может быть доставка документов, отправка подарков клиентам, перевозка мебели при переезде офиса или логистика мероприятий.

Для легких отправлений — пешие или велосипедные курьеры. Для более тяжёлых — автомобили с грузоподъёмностью до 1,5 тонн, с возможностью заказать грузчиков и подъём на этаж.Каждая отправка застрахована, а все этапы фиксируются в системе.

А что с собственными автопарками?

Сервис предлагает и цифровую платформу для управления внутренним автопарком. Это особенно актуально для предприятий, у которых есть свой транспорт, но не хватает эффективных инструментов его использования.

Среди эффектов: сокращение «простоя» машин за счёт распределения заказов, автоматическое назначение ближайшего свободного экипажа, снижение расходов на обслуживание автопарка до 30%.

Так, в кейсе одной из нефтегазовых компаний, которая перешла на цифровое управление, экономия составила до 60% эксплуатационных затрат, а заявка на машину теперь оформляется сотрудником за одну минуту.

HR-инструмент и элемент заботы

Интерес к сервису проявляют и HR-отделы. Организованный развоз после смен, поездки на собеседования, корпоративные поездки без личных авансов — всё это становится конкурентным преимуществом работодателя.

Кроме того, компании используют промокоды на поездки как форму мотивации или маркетинга: их дарят новым сотрудникам, участникам мероприятий, постоянным клиентам или даже в день рождения.

Факт:

Только за июнь одна компания, подключённая к системе, совершила почти 600 поездок — в основном для развоза сотрудников после смен.

Пока одни продолжают вручную подбирать водителей и заполнять Excel-файлы, другие делают ставку на автоматизацию и контроль. Белорусский рынок постепенно показывает: корпоративная логистика — это не просто про «как доехать», а про эффективность, прозрачность и комфорт, который, в свою очередь, формирует лояльность команды.

Почему бизнесу это выгодно?

● Скорость: машина приезжает в среднем за 5 минут

● Контроль: можно задать зоны, лимиты, время использования

● Безопасность: отслеживание поездок и оценка стиля вождения

● Отчётность: всё в одном кабинете — для HR, бухгалтерии и логистов

● Экономия: до 30% снижения затрат на содержание автопарка