|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 8,1%
10:11 27.08.2025
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 108,1%, из него на инвестиционные товары – 100,4% и 104,1% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 108,8%, потребительские товары – 100,5% и 104,3% соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 99,9%, с декабрем 2024 г. – 104,3%, в том числе в растениеводстве – 101% и 102,9% соответственно, животноводстве – 99,7% и 104,7% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2025
Курсы в банках
на 27.08.2025
Конвертация в банках
на 27.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте