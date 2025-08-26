Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 108,1%, из него на инвестиционные товары – 100,4% и 104,1% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 108,8%, потребительские товары – 100,5% и 104,3% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 99,9%, с декабрем 2024 г. – 104,3%, в том числе в растениеводстве – 101% и 102,9% соответственно, животноводстве – 99,7% и 104,7% соответственно.