ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 8,1%


10:11 27.08.2025

Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 108,1%, из него на инвестиционные товары – 100,4% и 104,1% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 108,8%, потребительские товары – 100,5% и 104,3% соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 99,9%, с декабрем 2024 г. – 104,3%, в том числе в растениеводстве – 101% и 102,9% соответственно, животноводстве – 99,7% и 104,7% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2025
валюта курс
EUR 3.4663
USD 2.9774
RUB 3.6924
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0257
USD 2.9774 -0.0051
RUB 3.6924 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4530 3.4650
USD 2.9620 2.9720
RUB 3.6750 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 93.4000 94.0000
USD/RUB 80.2000 80.8996
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте