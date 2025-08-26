ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 8,3 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:05 27.08.2025

В Беларуси на 27 августа намолочено 8,357 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 109 млн.тонн, Гродненская – 1 679 млн.тонн, Брестская – 1 663 млн.тонн, Могилевская – 1 126 млн.тонн, Гомельская - 995 тыс.тонн, Витебская - 785 тыс.тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 91 % площадей, что составляет 2 192 тысячи гектаров

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,4 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 574 тысячи тонн – 82 % от плана.

Посеяно озимого рапса на зерно на площади 436 тыс.га или более 100 % от запланированного

Вытереблено льна на 44 тыс.га, что составляет 91 % запланированных площадей

Заготовлено сена 394 тыс.т. – 55% плана. Сенажа – 12 млн. 384 тыс. тонн – 89% плана. В том числе в полимерной упаковке 404 тыс.т.

Травяных кормов заготовлено 3 млн. 816 тыс.т. – 38% плана

Картофеля в стране накопано уже более 33 тысяч тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 89,1 ц/га.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2025
валюта курс
EUR 3.4663
USD 2.9774
RUB 3.6924
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0257
USD 2.9774 -0.0051
RUB 3.6924 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4530 3.4650
USD 2.9620 2.9720
RUB 3.6750 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 93.4000 94.0000
USD/RUB 80.2000 80.8996
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
