Экономика РБ

АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 8,3 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

10:05 27.08.2025 В Беларуси на 27 августа намолочено 8,357 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 109 млн.тонн, Гродненская – 1 679 млн.тонн, Брестская – 1 663 млн.тонн, Могилевская – 1 126 млн.тонн, Гомельская - 995 тыс.тонн, Витебская - 785 тыс.тонн. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 91 % площадей, что составляет 2 192 тысячи гектаров Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,4 ц/га Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 574 тысячи тонн – 82 % от плана. Посеяно озимого рапса на зерно на площади 436 тыс.га или более 100 % от запланированного Вытереблено льна на 44 тыс.га, что составляет 91 % запланированных площадей Заготовлено сена 394 тыс.т. – 55% плана. Сенажа – 12 млн. 384 тыс. тонн – 89% плана. В том числе в полимерной упаковке 404 тыс.т. Травяных кормов заготовлено 3 млн. 816 тыс.т. – 38% плана Картофеля в стране накопано уже более 33 тысяч тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 89,1 ц/га.