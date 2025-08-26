ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУССКАЯ МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ВПЕРВЫЕ ПРОДАНА В КЫРГЫЗСТАН ЧЕРЕЗ БУТБ


09:14 27.08.2025

Белорусская мясная продукция впервые продана в Кыргызстан через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

Продавцом говяжьих субпродуктов выступило мясоперерабатывающее предприятие из Минской области.

В январе-июле мясопродукты обеспечили 22% всего экспорта сельхозпродукции через биржевую площадку.

В денежном выражении это $153 млн, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2025
валюта курс
EUR 3.4663
USD 2.9774
RUB 3.6924
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0257
USD 2.9774 -0.0051
RUB 3.6924 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4530 3.4650
USD 2.9620 2.9720
RUB 3.6750 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 93.4000 94.0000
USD/RUB 80.2000 80.8996
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте