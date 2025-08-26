|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛОРУССКАЯ МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ВПЕРВЫЕ ПРОДАНА В КЫРГЫЗСТАН ЧЕРЕЗ БУТБ
09:14 27.08.2025
Белорусская мясная продукция впервые продана в Кыргызстан через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
Продавцом говяжьих субпродуктов выступило мясоперерабатывающее предприятие из Минской области.
В январе-июле мясопродукты обеспечили 22% всего экспорта сельхозпродукции через биржевую площадку.
В денежном выражении это $153 млн, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2025
Курсы в банках
на 27.08.2025
Конвертация в банках
на 27.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте