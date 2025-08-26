Экономика РБ

БЕЛОРУССКАЯ МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ВПЕРВЫЕ ПРОДАНА В КЫРГЫЗСТАН ЧЕРЕЗ БУТБ

09:14 27.08.2025 Белорусская мясная продукция впервые продана в Кыргызстан через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ. Продавцом говяжьих субпродуктов выступило мясоперерабатывающее предприятие из Минской области. В январе-июле мясопродукты обеспечили 22% всего экспорта сельхозпродукции через биржевую площадку. В денежном выражении это $153 млн, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года.