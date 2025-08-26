|О компании
|27.08.2025
|
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,9%
09:08 27.08.2025
Розничный товарооборот в Витебской области в январе-июле 2025 г. 5 406,2 млн. рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к январю-июлю 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,3% розничного товарооборота области, составил 5 096,5 млн. рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июле 2025 г. оптовый товарооборот Витебской области составил 10 623,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 63,3% к январю-июлю 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2025 г. составил 315,2 млн. рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к январю-июлю 2024 г.
|
|
