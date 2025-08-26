|О компании
|26.08.2025
УСЛУГА ВЫБОРА МЕСТА НА БОРТУ СТАЛА ДОСТУПНА НА РЕЙСАХ «БЕЛАВИА» МИНСК-САНЬЯ
16:26 26.08.2025
Услуга выбора места на борту стала доступна на рейсах «Белавиа» Минск-Санья. Об этом сообщает Telegram-канал авиакомпании «Белавиа».
Авиаперевозчик обновил карту мест и теперь выбрать кресло по душе можно в любое удобное время: в процессе покупки билета, в разделе «Статус бронирования» не позднее 24 часов до вылета, во время прохождения онлайн-регистрации.
На самолетах типа Airbus A330-200 доступны следующие категории мест:
Bulkhead Seat, Exit Row Seat, Leg Space Seat, Front Of Cabin Seat, Economy Comfort Seat, Standard Seat.
Выбор места — это дополнительная услуга, она не является обязательной. Во время онлайн-регистрации или при регистрации в аэропорту система автоматически назначит свободные места из числа доступных.
