В I полугодии отмечается укрепление финансовой устойчивости коммунальных организаций Гродненской области. Об этом заявила начальник Гродненского отдела по санации и банкротству, комментируя результаты проведенного анализа степени риска наступления банкротства госорганизаций региона, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, своевременно принятые меры оздоровления позволили сократить количество проблемных предприятий в промышленности (на 10,3%), торговле (на 6,5%), сельском хозяйстве (на 4%) и строительстве (на 3,5%);

Наглядный пример результативности данной работы – ОАО «Мостовский ремонтный завод»: его чистая прибыль в январе-июне увеличилась почти на 30%.

«Обновленный механизм взаимодействия местных органов власти и госорганизаций, предусмотренный законодательством об урегулировании неплатежеспособности, доказывает свою эффективность, способствуя снижению количества проблемных организаций, сохранению производства и занятости», – подчеркнула представитель Минэкономики.