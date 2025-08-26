Экономика РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 1,3%

14:09 26.08.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области в январе - июле 2025 года в текущих ценах составил 12 885,1 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 1,3% к уровню января – июля 2024 г.