|26.08.2025
Экономика РБ
ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 1,3%
14:09 26.08.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области в январе - июле 2025 года в текущих ценах составил 12 885,1 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 1,3% к уровню января – июля 2024 г.
