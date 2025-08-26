|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПОРЯДКА 94% МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ МАТПОМОЩЬ НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
14:02 26.08.2025
Порядка 94% многодетных семей уже получили матпомощь на подготовку детей-школьников к учебному году. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Речь идет о единовременной материальной помощи. Ее размер – 146,32 руб. на каждого школьника в семье.
В Минтруда напомнили, что поддержка семьям с детьми-школьниками также оказывается через предоставление:
- государственной адресной социальной помощи (уже получили более 1,6 тыс. семей на 4,4 тыс. детей на сумму 3,3 млн.рублей);
- помощи по месту работы родителей (помощь получили 32,6 тыс. семей на 63,3 тыс. детей на сумму почти 5,7 млн. рублей);
- благотворительной и гуманитарной помощи (помощь оказана более 3,9 тыс. семей на 9,5 тыс. детей на сумму 268 тыс.рублей).
Во всех регионах страны материальную помощь на подготовку к школе получили более 134 тыс. многодетных семей.
Общая сумма выплат составила более 39 млн. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2025
Курсы в банках
на 26.08.2025
Конвертация в банках
на 26.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте