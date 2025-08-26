ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ПОРЯДКА 94% МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ МАТПОМОЩЬ НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ К УЧЕБНОМУ ГОДУ


14:02 26.08.2025

Порядка 94% многодетных семей уже получили матпомощь на подготовку детей-школьников к учебному году. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Речь идет о единовременной материальной помощи. Ее размер – 146,32 руб. на каждого школьника в семье.

В Минтруда напомнили, что поддержка семьям с детьми-школьниками также оказывается через предоставление:

- государственной адресной социальной помощи (уже получили более 1,6 тыс. семей на 4,4 тыс. детей на сумму 3,3 млн.рублей);

- помощи по месту работы родителей (помощь получили 32,6 тыс. семей на 63,3 тыс. детей на сумму почти 5,7 млн. рублей);

- благотворительной и гуманитарной помощи (помощь оказана более 3,9 тыс. семей на 9,5 тыс. детей на сумму 268 тыс.рублей).

Во всех регионах страны материальную помощь на подготовку к школе получили более 134 тыс. многодетных семей.

Общая сумма выплат составила более 39 млн. рублей.
