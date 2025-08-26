Комитет госконтроля 27-28 августа 2025 года проведет «горячую линию» по вопросам страхования населения. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Вас ввели в заблуждение об условиях страхования при обращении к страховщику либо к страховому агенту?

Вам неправомерно отказали в выплате страхового возмещения?

Вы не согласны с размером страховой выплаты?

При оказании банковских, туристических или иных услуг вам был навязан договор страхования?

По всем интересующим вопросам страхования можно звонить по телефону 191.