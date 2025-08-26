|О компании
|26.08.2025
Экономика РБ
КГК 27-28 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
13:49 26.08.2025
Комитет госконтроля 27-28 августа 2025 года проведет «горячую линию» по вопросам страхования населения. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
Вас ввели в заблуждение об условиях страхования при обращении к страховщику либо к страховому агенту?
Вам неправомерно отказали в выплате страхового возмещения?
Вы не согласны с размером страховой выплаты?
При оказании банковских, туристических или иных услуг вам был навязан договор страхования?
По всем интересующим вопросам страхования можно звонить по телефону 191.
