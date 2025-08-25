ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


WILDBERRIES ЗАПУСКАЕТ CLICK&COLLECT В БЕЛАРУСИ


12:34 26.08.2025

Компания Wildberries открывает доступ к сервису самовывоза из торговых точек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, Click&Collect теперь доступен для белорусских продавцов и клиентов. Это удобная схема продаж и хороший способ привлечения аудитории, а также увеличение вариативности в получении заказов. С помощью сервиса покупатели смогут заказать товары на платформе, а после забрать их в удобное время непосредственно у продавца: в его розничной точке.

После добавления товара в корзину, клиенту будет предложена карта с доступными торговыми точками продавца, там же отобразятся возможные сроки хранения выбранного товара. После оформления заказа, продавцы самостоятельно его собирают и готовят к выдаче, определяя сроки сборки (но не более 72 часов) и хранения (от 24 часов до 30 дней).

«Первые результаты тестирования Click&Collect с крупными игроками рынка в России наглядно продемонстрировали высокую заинтересованность в услуге как со стороны клиентов, так и со стороны наших продавцов. Мы видим большой потенциал в развитии этого направления и выходим на следующий этап, постепенно открывая его возможности для всех селлеров маркетплейса», — отметила руководитель направления доставки силами продавца компании Wildberries Елизавета Шлеин.

Услуга самовывоза доступна по всей Беларуси. Воспользоваться сервисом Click&Collect можно на сайте Wildberries.by или в мобильном приложении, обновив версии iOS и Android.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2025
валюта курс
EUR 3.4865
USD 2.9825
RUB 3.6918
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4832 +0.033
USD 2.9825 +0.0035
RUB 3.6918 -0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4550 3.4650
USD 2.9660 2.9720
RUB 3.6820 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 26.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1675
EUR/RUB 93.7000 94.1000
USD/RUB 80.4000 80.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте