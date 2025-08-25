Компания Wildberries открывает доступ к сервису самовывоза из торговых точек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, Click&Collect теперь доступен для белорусских продавцов и клиентов. Это удобная схема продаж и хороший способ привлечения аудитории, а также увеличение вариативности в получении заказов. С помощью сервиса покупатели смогут заказать товары на платформе, а после забрать их в удобное время непосредственно у продавца: в его розничной точке.

После добавления товара в корзину, клиенту будет предложена карта с доступными торговыми точками продавца, там же отобразятся возможные сроки хранения выбранного товара. После оформления заказа, продавцы самостоятельно его собирают и готовят к выдаче, определяя сроки сборки (но не более 72 часов) и хранения (от 24 часов до 30 дней).

«Первые результаты тестирования Click&Collect с крупными игроками рынка в России наглядно продемонстрировали высокую заинтересованность в услуге как со стороны клиентов, так и со стороны наших продавцов. Мы видим большой потенциал в развитии этого направления и выходим на следующий этап, постепенно открывая его возможности для всех селлеров маркетплейса», — отметила руководитель направления доставки силами продавца компании Wildberries Елизавета Шлеин.

Услуга самовывоза доступна по всей Беларуси. Воспользоваться сервисом Click&Collect можно на сайте Wildberries.by или в мобильном приложении, обновив версии iOS и Android.