|26.08.2025
Экономика РБ
WILDBERRIES ЗАПУСКАЕТ CLICK&COLLECT В БЕЛАРУСИ
12:34 26.08.2025
Компания Wildberries открывает доступ к сервису самовывоза из торговых точек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, Click&Collect теперь доступен для белорусских продавцов и клиентов. Это удобная схема продаж и хороший способ привлечения аудитории, а также увеличение вариативности в получении заказов. С помощью сервиса покупатели смогут заказать товары на платформе, а после забрать их в удобное время непосредственно у продавца: в его розничной точке.
После добавления товара в корзину, клиенту будет предложена карта с доступными торговыми точками продавца, там же отобразятся возможные сроки хранения выбранного товара. После оформления заказа, продавцы самостоятельно его собирают и готовят к выдаче, определяя сроки сборки (но не более 72 часов) и хранения (от 24 часов до 30 дней).
«Первые результаты тестирования Click&Collect с крупными игроками рынка в России наглядно продемонстрировали высокую заинтересованность в услуге как со стороны клиентов, так и со стороны наших продавцов. Мы видим большой потенциал в развитии этого направления и выходим на следующий этап, постепенно открывая его возможности для всех селлеров маркетплейса», — отметила руководитель направления доставки силами продавца компании Wildberries Елизавета Шлеин.
Услуга самовывоза доступна по всей Беларуси. Воспользоваться сервисом Click&Collect можно на сайте Wildberries.by или в мобильном приложении, обновив версии iOS и Android.
