Минский часовой завод и OZ выпустили совместную коллекцию часов «Время историй».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда OZ, коллекция посвящена мировым шедеврам литературы и содержат крылатые фразы на циферблатах. К часам напечатаны издания культовых произведений.

Часы обыгрывают самые популярные за последнее десятилетие повести и романы: «Алиса в стране чудес и в Зазеркалье», «Маленький принц», «Мастер и Маргарита» и «Этюд в багровых тонах». В подарок к часам прилагаются печатные издания легендарных произведений.

Часы по «Алисе в стране чудес» дополнены цитатами и образами персонажей. Историю «Маленького принца» рассказывает циферблат со звёздным небом и культовой фразой. Для «Мастера и Маргариты» использован образ кота Бегемота и знаковая цитата из романа. В свою очередь «Этюд в багровых тонах» привнес в часы отпечаток пальца, составленный из крылатых фраз из историй о Шерлоке Холмсе.

«В нашем мире мало что можно считать бесконечным. Но время и качественная литература – одни из них. Мы часто не замечаем, как пролетает время за прочтением хорошей книги. Или как потом с трудом находим его, чтобы вернуться к любимому чтению. Новая коллекция часов и печатных изданий – повод и мотивация ценить и то, и другое. С ними время не будет проходить незаметно – оно будет напоминать о вечном», – отмечают в OZ.

Проект реализован при участии «Эксмо» – одного из крупнейших книжных издательств в СНГ.

Часы оснащены кварцевым механизмом Miyota 2035, который обеспечивает точность и долговечность. Корпус выполнен из нержавеющей стали без покрытия. Белый силиконовый ремень плотно садится на запястье и подойдет для повседневной носки. Минеральное плоское стекло с антибликовым покрытием защищает циферблат от царапин и дает отличную видимость в любых условиях.

Часы можно приобрести в фирменных магазинах «Луч» и заказать с доставкой на дом. Печатные издания и часы доступны в интернет-магазине OZ.