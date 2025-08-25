МТС обновил опцию «Автоплатежи» в сервисе МТС Деньги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь пользователи могут автоматически оплачивать услуги ЕРИП, вносить платежи по рассрочкам и пополнять счет мобильного телефона — без лишних действий и напоминаний.

Подключить опцию можно в мобильном приложении МТС Деньги. Для этого достаточно перейти в раздел «Профиль» и выбрать пункт «Автоплатежи и автопополнение».

Обновленный функционал позволяет гибко управлять регулярными платежами: абоненты могут настроить автоматическое пополнение баланса по достижении минимального порога или по заданному расписанию, задать график ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование. Также можно выбрать любые услуги в системе ЕРИП, чтобы оплачивать их автоматически в нужный день. Все это помогает экономить время и быть уверенным, что важные счета не останутся без внимания.

Справка:

МТС Деньги — сервис для оплаты счетов с баланса МТС, который заменяет мобильный банкинг. Он позволяет оплачивать услуги ЕРИП, переводить средства между картами, оформлять страховые полисы и получать онлайн-кредиты без визита в банк. Также пользователям доступна бесплатная платежная карта МТС Деньги с кешбэком, счет которой совмещен с балансом мобильного телефона