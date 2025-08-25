Заместитель Премьер-министра Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым рассказал о перспективах сотрудничества с российским регионом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Виктор Каранкевич отметил, что по итогам прошлого года товарооборот продовольственными товарами превысил $10,2 млн. "Это максимальный показатель за последние пять лет, однако это только 1,5% в общем объеме товарооборота с регионом. Мы готовы наращивать поставки белорусского продовольствия", - сказал он.

Актуально и сотрудничество в строительном комплексе. "Активно идут взаимные поставки строительных материалов. Надеюсь на взаимовыгодное развитие этого направления торговли, - отметил вице-премьер. - Белорусские компании пока не участвовали в строительстве в Вологодской области, но опыт сотрудничества с другими российскими регионами имеется. В настоящее время нами активно осуществляются проектирование и строительство социальных объектов в Калужской, Ленинградской, Владимирской и Нижегородской областях". По его словам, специалисты "Белгоспроекта" и "Белпромпроекта" могут предложить свой опыт в проектировании объектов промышленного, социального и гражданского назначения на территории Вологодской области.

Кроме того, с 2009 года белорусские предприятия активно участвуют в мероприятиях по улучшению водоснабжения жителей Вологодской области. За этот период предприятием "Полимерконструкция" 10 объектов успешно введены в эксплуатацию, из них 4 - в 2024 году. В проработке 7 очистных сооружений Сокольского района Вологодской области.

Виктор Каранкевич рассказал, что правительства Беларуси и Вологодской области подпишут программу развития сотрудничества на 2026-2028 годы. По его мнению, она должна стать рабочим направляющим инструментом для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

В январе - июне этого года товарооборот между Беларусью и Вологодской областью составил $316,4 млн, что составляет 100,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. В целом за последние годы показатель демонстрировал рост: если в 2020 году товарооборот составлял $335 млн, то в 2024 году цифра взаимной торговли достигла $678,1 млн.

Основой белорусского экспорта стали устройства на жидких кристаллах, лазеры, тракторы и седельные тягачи, части и принадлежности автомобилей и тракторов, азотные удобрения и другое. Из Вологодской области в Беларусь преимущественно поставлялись плоский прокат из различных видов стали, проволока, медь и медные сплавы, отходы и лом черных металлов, а также другие виды продукции.

Прямые связи Беларуси с регионами России всегда были одним из приоритетов двустороннего сотрудничества и основой его торгово-экономической составляющей, отметил Виктор Каранкевич. "У нас неплохие показатели взаимной торговли, - сказал он. - В торговле наблюдается небольшая позитивная динамика. При этом считаю, что потенциал для роста далеко не исчерпан".

Вице-премьер предложил губернатору российского региона подробно рассмотреть все имеющиеся и перспективные возможности сотрудничества Вологодской области с "МЛМ Невский Лифт" и "Могилевлифтмаш" по поставкам лифтового оборудования в регион, включая создание совместного предприятия в вашей области.

Приоритетным направлением сотрудничества Беларуси и Вологодской области остается промышленный комплекс. "Мы заинтересованы участвовать в обновлении парка сельскохозяйственной техники в хозяйствах Вологодской области, белорусские машиностроители способны удовлетворить любые запросы вологодских аграриев. Надеемся на масштабную поддержку закупок белорусской сельскохозяйственной техники с привлечением средств регионального бюджета. Также готовы предложить свои финансовые инструменты и лизинговые схемы льготного финансирования на приобретение белорусских машин", - обратил внимание вице-премьер.

Белорусская сторона видит перспективы в развитии сборочной площадки тракторов на базе АО "Череповецкий литейно-механический завод", расширении линейки выпускаемой техники, а также углублении локализации ее производства. Виктор Каранкевич отметил, что страна готова поставить для региона экологически чистый электротранспорт "МАЗ" и "Белкоммунмаш". Кроме того, белорусские предприятия готовы предложить как муниципальным, так и частным перевозчикам региона широкую линейку выпускаемой пассажирской техники.

Виктор Каранкевич также пригласил делегацию Вологодской области принять участие в Международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь", которая впервые будет проводиться в Минске в конце сентября - начале октября 2025 года. "Уверен, что это мероприятие придаст дополнительный импульс развитию белорусско-российского торгово-экономического взаимодействия в сфере промышленности", - считает заместитель премьер-министра.