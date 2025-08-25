В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) дали оценку текущей ценовой обстановке на потребительском рынке страны.

В июле 2025 г. продолжилось ускорение годовой инфляции: прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом выражении составил 7,4 процента против 7,3 процента месяцем ранее. К декабрю 2024 г. прирост ИПЦ сложился на уровне 5,6 процента, к предыдущему месяцу – 0,2 процента.

По итогам отчетного месяца годовая инфляция в Беларуси сложилась ниже, чем в России (8,94 процента), Казахстане (11,8 процента), Кыргызстане (8,8 процента). В Армении годовой прирост ИПЦ составил 3,4 процента.

Годовая базовая инфляция (т.е. в июле 2025 г. к июлю 2024 г.) в отчетном месяце ускорилась на 0,2 процентного пункта относительно предыдущего и составила 7,6 процента, прирост индекса постоянно регулируемых цен (тарифов) – на 0,2 процентного пункта до 5,9 процента, прирост индекса цен на плодоовощную продукцию замедлился на 0,8 процентного пункта до 11,8 процента.

Основное влияние на ускорение годовой инфляции оказало увеличение по сравнению с предыдущим месяцем вклада тарифов на услуги – на 0,13 процентного пункта до 1,92 процента. Вклад на продовольственные товары сократился на 0,05 процентного пункта до 4,39 процента, вклад на непродовольственные товары – на 0,01 процентного пункта до 1,10 процента.

Наибольший вклад в годовую инфляцию обеспечили цены на мясомолочную продукцию, кофе и кондитерские изделия, плодоовощную продукцию, продукцию общественного питания, а также тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

В июле по отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение индексов цен на:

1) молоко и молочные продукты (на 0,3 процента), а также мясо и мясопродукты (на 1 процент) ввиду повышения отпускных цен производителями.

Наибольший прирост индекса цен зафиксирован на молоко цельное пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное (на 0,39 процента), сметану (на 0,36 процента), кефир (на 0,36 процента), свинину (кроме бескостного мяса) (на 1,77 процента), пельмени мясные (на 1,07 процента), колбасу вареную высшего сорта (на 0,47 процента), кур (цыплят, включая бройлеров) (на 0,41 процента), сало, грудинку (на 0,58 процента);

2) кондитерские изделия (на 1,5 процента).

Наибольший прирост индекса цен зафиксирован на печенье (на 2,77 процента), на торты (на 1,12 процента), халву (на 3,73 процента), мармелад (на 3,03 процента), конфеты, глазированные шоколадной глазурью (на 1,32 процента), вафли (на 1,5 процента);

3) яблоки (на 8,4 процента), кофе (на 3,6 процента), рыбу и рыбопродукты (на 0,51 процента) вследствие роста цен импорта.

Наибольший прирост индекса цен зафиксирован на кофе натуральный молотый (на 4,65 процента), кофе растворимый (на 2,75 процента), полуфабрикаты рыбные (котлеты, рыбные палочки, фарш, бургеры), морепродукты (на 2,01 процента), крабовые палочки (крабовое мясо) (на 1,95 процента), рыбу соленую и копченую (кроме сельди и рыбы деликатесной) (на 1,28 процента).

В июле по отношению к предыдущему месяцу отмечается снижение индекса цен на плодоовощную продукцию (на 5,3 процента).

Наибольшее снижение индекса цен зафиксировано на капусту белокочанную (на 32,7 процента), на огурцы.