С начала года для участия в торгах на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) аккредитовались 442 компании из Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, таким образом, в настоящее время Россия представлена на БУТБ 4700 компаниями из 79 регионов. При этом биржевые сделки в январе-июле текущего года заключали компании из 60 субъектов РФ, что на 12 больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. В результате товарооборот российских участников на белорусской биржевой площадке вырос более чем на четверть.

Такими сведениями поделился заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный в ходе переговоров с предприятиями промышленного сектора Вологодской области. Встреча состоялась 25 августа в центральном офисе биржи в рамках мероприятий по активизации биржевой торговли с данным регионом России.

С учетом состава делегации основное внимание было уделено особенностям работы на площадке промышленных и потребительских товаров БУТБ. По словам Германа Пузырного, интерес российских деловых кругов к этой торговой платформе постоянно повышается, обеспечивая стабильный прирост объемов сделок.

«За 7 месяцев 2025 г. сумма сделок российских компаний на биржевой платформе промышленных и потребительских товаров увеличилась на 42%. Причем свыше 70% всех контрактов пришлось на импорт из России, что говорит о востребованности российской продукции у белорусских потребителей, а также о расширении применения биржевого механизма российскими производителями в качестве альтернативы традиционным каналам продаж. В связи с эти рассчитываем, что и вологодские предприятия станут активнее пользоваться этим инструментом для участия в закупках на территории Беларус и третьих стран», – отметил представитель БУТБ.