|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,5%
09:00 26.08.2025
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2024 г. – 106,5%, в том числе на инвестиционные товары – 99,8% и 103,1% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 108,8%, потребительские товары – 100,5% и 105,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2024 г. – 103,6%, в том числе в растениеводстве – 103,8% и 101,8% соответственно, животноводстве – 100,2% и 103,9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2025
Курсы в банках
на 26.08.2025
Конвертация в банках
на 26.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте