Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2024 г. – 106,5%, в том числе на инвестиционные товары – 99,8% и 103,1% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 108,8%, потребительские товары – 100,5% и 105,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в июле 2025 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2024 г. – 103,6%, в том числе в растениеводстве – 103,8% и 101,8% соответственно, животноводстве – 100,2% и 103,9%.