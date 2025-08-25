ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА СВЫШЕ 160 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ


17:09 25.08.2025

С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 160 079 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 191 815 жителей Европы. Из Латвии прибыли 381 159 иностранцев, из Литвы — 644 077, из Польши — 120 725. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 45 854 иностранных гражданина.
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2025
валюта курс
EUR 3.4865
USD 2.9825
RUB 3.6918
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4832 +0.033
USD 2.9825 +0.0035
RUB 3.6918 -0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4740
USD 2.9730 2.9780
RUB 3.6820 3.6855
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1645 1.1680
EUR/RUB 94.0500 94.3000
USD/RUB 80.6500 80.9000
подробнее
