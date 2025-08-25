Экономика РБ

С НАЧАЛА ГОДА СВЫШЕ 160 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ

17:09 25.08.2025 С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 160 079 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 191 815 жителей Европы. Из Латвии прибыли 381 159 иностранцев, из Литвы — 644 077, из Польши — 120 725. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 45 854 иностранных гражданина.