Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,7%


16:25 25.08.2025

Розничный товарооборот в Брестской области в январе-июле 2025 г. составил 6 866,5 млн. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, в январе-июле 2025 г. составил 6 370,7 млн. рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июле 2025 г. оптовый товарооборот составил 4 341,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 92,5% к уровню января-июля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2025 г. составил 420,3 млн. рублей, или 106,6 % в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2024 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2025
валюта курс
EUR 3.4865
USD 2.9825
RUB 3.6918
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4832 +0.033
USD 2.9825 +0.0035
RUB 3.6918 -0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4740
USD 2.9730 2.9780
RUB 3.6820 3.6855
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1645 1.1680
EUR/RUB 94.0500 94.3000
USD/RUB 80.6500 80.9000
подробнее
