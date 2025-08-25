Розничный товарооборот в Брестской области в январе-июле 2025 г. составил 6 866,5 млн. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, в январе-июле 2025 г. составил 6 370,7 млн. рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июле 2025 г. оптовый товарооборот составил 4 341,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 92,5% к уровню января-июля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2025 г. составил 420,3 млн. рублей, или 106,6 % в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2024 г.