Прокуратура Минского района в ходе мониторинга информационной системы «Тендеры» выявила нарушения законодательства о закупках за счет собственных средств в деятельности трех организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Минской области, отмечено, что в конкурсной документации по ряду процедур закупок:

не устанавливались обязательные условия допуска товаров иностранного происхождения, несмотря на то, что приобретаемые товары включены в соответствующий Перечень, в отношении которых устанавливаются условия их допуска к участию в процедурах закупок, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. №229;

к размещенным документам не приобщались проекты договоров, вследствие чего потенциальные участники не были проинформированы об условиях их заключения;

не определялись критерии и способы оценки предложений участников, что снижало прозрачность принятия решения по определению победителя процедуры закупки;

допускались ссылки на законодательство о государственных закупках, которое не подлежит применению при закупках за счет собственных средств;

нарушались требования к составлению и содержанию конкурсной документации, установленные внутренними положениями организаций и решениями органов местного самоуправления.

Указанные нарушения ограничивали конкуренцию, ущемляли права участников закупочных процедур и создавали риски неэффективного расходования средств.

Как итог – прокуратура Минского района вынесла в адрес трех руководителей организаций предписания, в которых потребовала устранить нарушения закона.

После рассмотрения акты прокурорского надзора исполнены в полном объеме: процедура закупки за счет собственных средств на сумму 270 тыс. рублей отменена, в две остальные процедуры закупок внесены изменения и дополнения.

Кроме того, по требованию прокуратуры Минского района три должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по статье 12.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.