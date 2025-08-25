|О компании
|25.08.2025
|
|
Экономика РБ
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ МИНСКОГО РАЙОНА ОТМЕНЕНА НЕЗАКОННАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ НА 270 ТЫС. РУБЛЕЙ
15:31 25.08.2025
Прокуратура Минского района в ходе мониторинга информационной системы «Тендеры» выявила нарушения законодательства о закупках за счет собственных средств в деятельности трех организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Минской области, отмечено, что в конкурсной документации по ряду процедур закупок:
не устанавливались обязательные условия допуска товаров иностранного происхождения, несмотря на то, что приобретаемые товары включены в соответствующий Перечень, в отношении которых устанавливаются условия их допуска к участию в процедурах закупок, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. №229;
к размещенным документам не приобщались проекты договоров, вследствие чего потенциальные участники не были проинформированы об условиях их заключения;
не определялись критерии и способы оценки предложений участников, что снижало прозрачность принятия решения по определению победителя процедуры закупки;
допускались ссылки на законодательство о государственных закупках, которое не подлежит применению при закупках за счет собственных средств;
нарушались требования к составлению и содержанию конкурсной документации, установленные внутренними положениями организаций и решениями органов местного самоуправления.
Указанные нарушения ограничивали конкуренцию, ущемляли права участников закупочных процедур и создавали риски неэффективного расходования средств.
Как итог – прокуратура Минского района вынесла в адрес трех руководителей организаций предписания, в которых потребовала устранить нарушения закона.
После рассмотрения акты прокурорского надзора исполнены в полном объеме: процедура закупки за счет собственных средств на сумму 270 тыс. рублей отменена, в две остальные процедуры закупок внесены изменения и дополнения.
Кроме того, по требованию прокуратуры Минского района три должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по статье 12.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
|
|
