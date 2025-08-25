|О компании
25.08.2025
Экономика РБ
КАРАНКЕВИЧ: ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД СОСТАВИЛ ПОЧТИ $700 МЛН
15:10 25.08.2025
Товарооборот Беларуси и Вологодской области за 2024 год составил почти $700 млн. Об этом сегодня заявил вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече в Доме Правительства с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, сообщает Telegram-канал Правительства.
«Потенциал для роста далеко не исчерпан», - отметил вице-премьер
По словам Виктора Каранкевича, Беларусь готова удовлетворить любые запросы аграриев Вологодской области в поставках техники.
«Для этого у нас есть финансовые инструменты и лизинговые схемы для льготного финансирования приобретения белорусских машин», - отметил виц-премьер.
