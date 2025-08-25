Товарооборот Беларуси и Вологодской области за 2024 год составил почти $700 млн. Об этом сегодня заявил вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече в Доме Правительства с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, сообщает Telegram-канал Правительства.

«Потенциал для роста далеко не исчерпан», - отметил вице-премьер

По словам Виктора Каранкевича, Беларусь готова удовлетворить любые запросы аграриев Вологодской области в поставках техники.

«Для этого у нас есть финансовые инструменты и лизинговые схемы для льготного финансирования приобретения белорусских машин», - отметил виц-премьер.