Экономика РБ


КАРАНКЕВИЧ: ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД СОСТАВИЛ ПОЧТИ $700 МЛН


15:10 25.08.2025

Товарооборот Беларуси и Вологодской области за 2024 год составил почти $700 млн. Об этом сегодня заявил вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече в Доме Правительства с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, сообщает Telegram-канал Правительства.

«Потенциал для роста далеко не исчерпан», - отметил вице-премьер

По словам Виктора Каранкевича, Беларусь готова удовлетворить любые запросы аграриев Вологодской области в поставках техники.

«Для этого у нас есть финансовые инструменты и лизинговые схемы для льготного финансирования приобретения белорусских машин», - отметил виц-премьер.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2025
валюта курс
EUR 3.4865
USD 2.9825
RUB 3.6918
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4832 +0.033
USD 2.9825 +0.0035
RUB 3.6918 -0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4740
USD 2.9730 2.9780
RUB 3.6820 3.6855
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1645 1.1680
EUR/RUB 94.0500 94.3000
USD/RUB 80.6500 80.9000
подробнее
