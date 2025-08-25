Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2025 г. составила 2772,4 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В июне 2025 года средняя зарплата была 2717,8 рубля.

Таким образом, в июле 2025 года она выросла по сравнению с июнем 2025 года на 54,6 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июль составила 3686,5 рубля, Минской области – 2809,7 рубля, в Гомельской – 2462,3 рубля, Гродненской – 2477,3 рубля, Брестской – 2445,2 рубля, Витебской – 2335,7 рубля, Могилевской 2330,0 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле была в секторе информации и связи – 5866,1 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4344,1 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3375,4 рубля, строительства – 3496,3 рубля, промышленности – 2909,4 рубля, транспорта и логистики — 2655,6 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2557,2 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2495,7 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2198,5 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2333,4 рубля, образования — 1864,2 рубля.