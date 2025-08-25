ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛА НА 54,6 РУБЛЯ


14:13 25.08.2025

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2025 г. составила 2772,4 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В июне 2025 года средняя зарплата была 2717,8 рубля.

Таким образом, в июле 2025 года она выросла по сравнению с июнем 2025 года на 54,6 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июль составила 3686,5 рубля, Минской области – 2809,7 рубля, в Гомельской – 2462,3 рубля, Гродненской – 2477,3 рубля, Брестской – 2445,2 рубля, Витебской – 2335,7 рубля, Могилевской 2330,0 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле была в секторе информации и связи – 5866,1 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4344,1 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3375,4 рубля, строительства – 3496,3 рубля, промышленности – 2909,4 рубля, транспорта и логистики — 2655,6 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2557,2 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2495,7 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2198,5 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2333,4 рубля, образования — 1864,2 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
валюта курс
EUR 3.4547
USD 2.9790
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4832 +0.033
USD 2.9825 +0.0035
RUB 3.6918 -0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4740
USD 2.9730 2.9780
RUB 3.6820 3.6855
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1645 1.1680
EUR/RUB 94.0500 94.3000
USD/RUB 80.6500 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте