|25.08.2025
Экономика РБ
СЕЛЬХОЗЦЕХ «ГАЙНА» МТЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН ПО СБОРУ ЗЕРНОВЫХ НА 35%
13:58 25.08.2025
В сельскохозяйственном цехе «Гайна» Минского тракторного завода завершили уборку зерновых, перевыполнив план на 35%. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода Александр Андрейченко.
«Убрано более 2 тыс. га. Валовой сбор зерновых с рапсом превысил 7 тыс. тонн, при этом изначально в планах было намолотить 5,2 тыс. тонн. Госзаказ выполнен. Урожайность зерновых составила порядка 40 ц/га при планах 25 ц/га», — отметил Александр Андрейченко.
По его словам, в хозяйстве уже засеяно 80 % площадей под озимый рапс. Также сейчас идет прессование соломы и подготавливается почва на будущий сезон. За время уборочной страды четыре экипажа сельхозцеха «Гайна» преодолели рубеж в 1 тыс. тонн, шестеро водителей перевезли более 1 тыс. тонн зерна каждый.
