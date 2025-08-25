В сельскохозяйственном цехе «Гайна» Минского тракторного завода завершили уборку зерновых, перевыполнив план на 35%. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода Александр Андрейченко.

«Убрано более 2 тыс. га. Валовой сбор зерновых с рапсом превысил 7 тыс. тонн, при этом изначально в планах было намолотить 5,2 тыс. тонн. Госзаказ выполнен. Урожайность зерновых составила порядка 40 ц/га при планах 25 ц/га», — отметил Александр Андрейченко.

По его словам, в хозяйстве уже засеяно 80 % площадей под озимый рапс. Также сейчас идет прессование соломы и подготавливается почва на будущий сезон. За время уборочной страды четыре экипажа сельхозцеха «Гайна» преодолели рубеж в 1 тыс. тонн, шестеро водителей перевезли более 1 тыс. тонн зерна каждый.