СЕЛЬХОЗЦЕХ «ГАЙНА» МТЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН ПО СБОРУ ЗЕРНОВЫХ НА 35%


13:58 25.08.2025

В сельскохозяйственном цехе «Гайна» Минского тракторного завода завершили уборку зерновых, перевыполнив план на 35%. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода Александр Андрейченко.

«Убрано более 2 тыс. га. Валовой сбор зерновых с рапсом превысил 7 тыс. тонн, при этом изначально в планах было намолотить 5,2 тыс. тонн. Госзаказ выполнен. Урожайность зерновых составила порядка 40 ц/га при планах 25 ц/га», — отметил Александр Андрейченко.

По его словам, в хозяйстве уже засеяно 80 % площадей под озимый рапс. Также сейчас идет прессование соломы и подготавливается почва на будущий сезон. За время уборочной страды четыре экипажа сельхозцеха «Гайна» преодолели рубеж в 1 тыс. тонн, шестеро водителей перевезли более 1 тыс. тонн зерна каждый.
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
валюта курс
EUR 3.4547
USD 2.9790
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4832 +0.033
USD 2.9825 +0.0035
RUB 3.6918 -0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4740
USD 2.9730 2.9780
RUB 3.6820 3.6855
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1645 1.1680
EUR/RUB 94.0500 94.3000
USD/RUB 80.6500 80.9000
подробнее
