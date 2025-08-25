Министр энергетики Денис Мороз 27 августа 2025 года проведет выездной прием граждан в Белыничском райисполкоме (Могилёвская область, г.Белыничи, ул. Советская, 29). Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Время проведения: с 13:00 до 14:00.

Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам: 8 (02232) 78741; 8 (02232) 78772.