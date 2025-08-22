ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
БОЛЕЕ 150 ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТЫ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»


12:51 25.08.2025

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – один из крупнейших реализуемых совместно с Китайской Народной Республикой инвестиционных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на сегодняшний день здесь осуществляют деятельность 157 компаний с учредителями из 15 стран, предусматривающие привлечение порядка 1,6 млрд долл. инвестиций и создание свыше 16 тыс. новых рабочих мест. Свыше 70% проектов относятся к технологиям V и VI укладов.

Формируются 4 базовых кластера: машиностроение; фармацевтика и медицина, включая традиционную китайскую медицину; электроника; комплексная логистика.

В 2025 г. новыми резидентами парка стали 17 компаний с суммарным заявленным объемом инвестиций порядка 55 млн долл. и планами по созданию свыше 800 новых рабочих мест. Новые инвесторы планируют воплотить в жизнь инициативы в сферах машиностроения, производства медицинских изделий, НИОКР, медицинского обслуживания, электронной коммерции.

Суммарно по итогам января – июня 2025 г. резидентами обеспечен рост всех основных показателей: объема инвестиций в основной капитал – в 2,8 раза, суммы уплаченных налогов, сборов и платежей – на 27,3%, ПИИ на чистой основе – на 17,6%, объема промышленного производства – на 15,7%, выручки – на 15,3%, экспорта товаров и услуг – на 10,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
валюта курс
EUR 3.4547
USD 2.9790
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4502 -0.0241
USD 2.9790 +0.0047
RUB 3.6938 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4700
USD 2.9770 2.9800
RUB 3.6800 3.6855
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1655 1.1695
EUR/RUB 94.0000 94.4000
USD/RUB 80.6500 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
