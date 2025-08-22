|О компании
|25.08.2025
|
|
Экономика РБ
БОЛЕЕ 150 ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТЫ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
12:51 25.08.2025
Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – один из крупнейших реализуемых совместно с Китайской Народной Республикой инвестиционных проектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на сегодняшний день здесь осуществляют деятельность 157 компаний с учредителями из 15 стран, предусматривающие привлечение порядка 1,6 млрд долл. инвестиций и создание свыше 16 тыс. новых рабочих мест. Свыше 70% проектов относятся к технологиям V и VI укладов.
Формируются 4 базовых кластера: машиностроение; фармацевтика и медицина, включая традиционную китайскую медицину; электроника; комплексная логистика.
В 2025 г. новыми резидентами парка стали 17 компаний с суммарным заявленным объемом инвестиций порядка 55 млн долл. и планами по созданию свыше 800 новых рабочих мест. Новые инвесторы планируют воплотить в жизнь инициативы в сферах машиностроения, производства медицинских изделий, НИОКР, медицинского обслуживания, электронной коммерции.
Суммарно по итогам января – июня 2025 г. резидентами обеспечен рост всех основных показателей: объема инвестиций в основной капитал – в 2,8 раза, суммы уплаченных налогов, сборов и платежей – на 27,3%, ПИИ на чистой основе – на 17,6%, объема промышленного производства – на 15,7%, выручки – на 15,3%, экспорта товаров и услуг – на 10,5%.
|
|
