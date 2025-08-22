Экономика РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $121,5 МЛН.

12:28 25.08.2025 За январь-июнь 2025 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили 121,5 млн. долларов США инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, поступление прямых иностранных инвестиций составило 106,8 млн. долларов США, или 87,9% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-июнь 2025 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму 675,6 млн. долларов США. На долю прямых инвестиций приходилось 99,3% всех направленных инвестиций за рубеж.