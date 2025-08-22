Продукция сельского хозяйства и промышленные изделия могут стать ключевыми драйверами роста объемов биржевой торговли между Беларусью и Кировской областью России. Такое мнение высказал заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Герман Пузырный во время встречи с делегацией деловых кругов данного региона, сообщает пресс-служба БУТБ.

По словам эксперта, организация экспорта и импорта указанных групп товаров через БУТБ позволит вывести взаимодействие Беларуси и Кировской области в биржевой сфере на принципиально новый уровень.

«Практика сотрудничества с регионами России, включая Приволжский федеральный округ, к которому относится Кировская область, показывает, что наилучшие результаты обеспечивает торговля товарами, обладающими высокой ликвидностью. Например, в сегменте АПК это вся линейка молочной продукции, мясо и мясные полуфабрикаты, кормовые добавки, семена масличных культур, а в промышленном секторе – автотранспорт, спецтехника, электрооборудование, инструменты, запчасти и комплектующие. По всем этим позициям белорусским и кировским предприятиям есть что предложить друг другу», – отметил Герман Пузырный.

В ходе переговоров с делегацией Кировской области представители БУТБ обратили внимание на положительную динамику сумм биржевых сделок, заключаемых компаниями из данного региона. Так, по итогам января-июля по сравнению с таким же периодом 2024 г. биржевой товарооборот Беларуси и Кировской области увеличился в разы – главным образом за счет поставок пиломатериалов белорусского производства. При этом продукция кировских предприятий в текущем году через БУТБ не продавалась, что делает развитие импорта из Кировской области одной из первостепенных задач.

«Участвуя в биржевых торгах, товаропроизводители Кировской получат доступ к десяткам тысяч актуальных заявок на покупку, размещаемых предприятиями Республики Беларусь. Среди них есть как крупные государственные концерны, так небольшие частные компании, поэтому возможна реализация любых партий товара вне зависимости от их объема», – подчеркнул заместитель начальника управления ВЭД БУТБ.

С целью более эффективного привлечения среднего и малого бизнеса Кировской области на белорусскую биржевую платформу планируется активизировать взаимодействие с региональным центром поддержки экспорта в части проведения совместных информационных и обучающих мероприятий по тематике биржевой торговли. Кроме того, прорабатывается вопрос аккредитации на БУТБ биржевого брокера, который выступит связующим звеном между биржей и кировскими предпринимателями.