Экономика РБ

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА УБОРКА И ЗАГОТОВКА САХАРНОЙ СВЁКЛЫ

11:51 25.08.2025 В Гродненской области стартовала уборка и заготовка сахарной свёклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяйства региона первыми в стране приступили к уборке и заготовке сахарной свеклы. Обычно старт осенью, но погода в этом году распорядилась иначе. Сладкая культура набрала объем и сахаристость раньше срока.