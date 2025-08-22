|О компании
Экономика РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА УБОРКА И ЗАГОТОВКА САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
11:51 25.08.2025
В Гродненской области стартовала уборка и заготовка сахарной свёклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйства региона первыми в стране приступили к уборке и заготовке сахарной свеклы. Обычно старт осенью, но погода в этом году распорядилась иначе. Сладкая культура набрала объем и сахаристость раньше срока.
