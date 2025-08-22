|О компании
|25.08.2025
Экономика РБ
В МИНСКЕ ЗАПУСТИЛИ ЕДИНУЮ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ С ТОВАРАМИ ИЗ ИНКЛЮЗИВНЫХ МАСТЕРСКИХ
11:29 25.08.2025
В Минске запустили единую онлайн-платформу с товарами из инклюзивных мастерских «Инклюзив-студия». Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Что предлагает площадка?
1.Каталог handmade-изделий
Ищите и покупайте уникальные товары ручной работы — керамику, текстиль, открытки, украшения, деревянные игрушки и многое другое.
2.Прямая поддержка мастеров
Все средства от покупки поступают напрямую в мастерскую.
3.Истории за изделиями
Узнайте о мастерской и мастерах, которые создали ваш товар. Каждая вещь имеет свою особую историю.
4.Удобный фильтр и поиск
Платформа создана с учетом доступности: понятный интерфейс, версия для слабовидящих.
|
