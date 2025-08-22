В Минске запустили единую онлайн-платформу с товарами из инклюзивных мастерских «Инклюзив-студия». Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Что предлагает площадка?

1.Каталог handmade-изделий

Ищите и покупайте уникальные товары ручной работы — керамику, текстиль, открытки, украшения, деревянные игрушки и многое другое.

2.Прямая поддержка мастеров

Все средства от покупки поступают напрямую в мастерскую.

3.Истории за изделиями

Узнайте о мастерской и мастерах, которые создали ваш товар. Каждая вещь имеет свою особую историю.

4.Удобный фильтр и поиск

Платформа создана с учетом доступности: понятный интерфейс, версия для слабовидящих.